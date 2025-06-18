На ПМЭФ впервые представят каталог инвестиционных предложений Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

На Петербургском международном экономическом форуме, который стартует сегодня и продлится до 21 июня, впервые представят каталог инвестиционных предложений Татарстана. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

— Команда Республики Татарстан будет в течение всех дней проведения ПМЭФ работать на стенде для презентации инвестиционного потенциала республики, в программе работы стенда переговоры с российскими и иностранными делегациями. Также в рамках ПМЭФ впервые нами будет презентован каталог инвестиционных предложений, в котором сосредоточены потребности муниципалитетов Татарстана и предложения по бизнес-нишам для инвесторов, — сказала она.

Делегацию Татарстана возглавит раис республики Рустам Минниханов. Стенд региона развернется на площади 113 кв. м в выставочном комплексе «Экспофорум» в павильоне H (стенд №27).

— В основе дизайнерского оформления концепции стенда — синтез традиций и высоких технологий. Отличительной чертой стенда станут элементы, вдохновленные татарскими национальными украшениями. Использование патинированных материалов, дерева и камня отсылает к древним истокам. Современный дизайн с хромированными деталями, линейной подсветкой и медиаоформлением показывает технологичность Татарстана, — рассказала о стенде Талия Минуллина.

От Татарстана на ПМЭФ будут представлены 13 ведущих компаний и организаций региона, среди которых промышленный кластер Республики Татарстан, технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк», АО «КАМА», ООО «Соллерс Алабуга», ГК «Инностейдж», ООО «Барс Групп», ГК «Ас Салям», ООО «Наноэкохим», Университет Иннополис и другие.

Дарья Пинегина