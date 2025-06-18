Россия ищет производителей для 43 жизненно важных лекарств

Фото: Реальное время

Россия продолжает работу над импортозамещением в фармацевтической отрасли, но сталкивается с трудностями. Замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева сообщила, что из 186 лекарственных препаратов, планируемых к полному производству в России к 2030 году, производители пока не найдены для 43 (более 20%). Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Приезжевой, основная сложность заключается в том, что многие препараты находятся под патентной защитой. Для преодоления этого препятствия Минпромторг использует механизм «продукты на полку», позволяющий импортозамещать препараты с уже готовым регистрационным удостоверением на отечественный аналог, используя его после истечения патента или ухода с рынка зарубежной компании.

Минпромторг планирует объявить новый конкурс на разработку этих лекарств и активно привлекает российских производителей к сотрудничеству, предлагая поддержку в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».

Приезжева отметила, что предлагаются препараты, не являющиеся высокомаржинальными и ликвидными, но крайне важные для обеспечения лекарственной безопасности страны.

Объем финансирования бесплатной медпомощи в России за последние пять лет увеличился на 40%.



Рената Валеева