Финансирование бесплатной медицины в России выросло на 40% за пять лет
Объем финансирования бесплатной медпомощи в России за последние пять лет увеличился на 40%. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Ильей Баланиным, пишет ТАСС.
Премьер-министр подчеркнул важность роста финансирования, отметив, что новые направления в здравоохранении требуют значительных инвестиций.
— Готовясь к встрече с вами, я посмотрел бюджет. За пять лет программа оказания государством бесплатной медицинской помощи в стране увеличилась на 40%, — сказал он.
Он выразил уверенность в необходимости обеспечения доступности медицинской помощи и лекарственных препаратов для всех граждан независимо от региона проживания.
Мишустин положительно оценил работу ФФОМС, отметив ее вклад в реализацию национальных целей развития, особенно в сфере демографии.
Следует отметить, что бюджет ФФОМС на 2024 год составил 3,9 трлн рублей, что на 17,6% больше, чем в 2023 году.
Накануне Мишустин подписал постановление об отмене повышенных ввозных таможенных пошлин на ряд социально значимых продуктов питания.
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