Финансирование бесплатной медицины в России выросло на 40% за пять лет

Фото: Мария Зверева

Объем финансирования бесплатной медпомощи в России за последние пять лет увеличился на 40%. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Ильей Баланиным, пишет ТАСС.

Премьер-министр подчеркнул важность роста финансирования, отметив, что новые направления в здравоохранении требуют значительных инвестиций.

— Готовясь к встрече с вами, я посмотрел бюджет. За пять лет программа оказания государством бесплатной медицинской помощи в стране увеличилась на 40%, — сказал он.

Он выразил уверенность в необходимости обеспечения доступности медицинской помощи и лекарственных препаратов для всех граждан независимо от региона проживания.

Мишустин положительно оценил работу ФФОМС, отметив ее вклад в реализацию национальных целей развития, особенно в сфере демографии.

Следует отметить, что бюджет ФФОМС на 2024 год составил 3,9 трлн рублей, что на 17,6% больше, чем в 2023 году.

Накануне Мишустин подписал постановление об отмене повышенных ввозных таможенных пошлин на ряд социально значимых продуктов питания.



Рената Валеева