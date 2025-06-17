На благоустройство Голубых озер в Татарстане потратили 650 млн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой Института развития городов Татарстана

Власти Татарстана инвестировали порядка 650 млн рублей в благоустройство популярной природной достопримечательности — Голубых озер. Об этом сообщила замдиректора Института развития городов Оксана Саргина, пишет «РБК Татарстан».

Значительная часть средств — 522 млн рублей — была выделена в 2024 году. В 2022 году на работы по берегоукреплению и развитию общественных пространств было направлено 126 млн рублей, а в 2023 году — 5 млн рублей на формирование комфортной городской среды.

По словам Саргиной, инвестиции позволили создать единую концепцию развития территории, включающую в себя единый визуальный облик, архитектуру, событийное наполнение и просветительские мероприятия. Власти обеспокоены высокой антропогенной нагрузкой на природу и планируют снизить ее путем создания экотроп и новых маршрутов.

Голубые озера — самая посещаемая природная территория Татарстана, ежегодно принимающая около 120 тыс. гостей. Для регулирования потока посетителей и сохранения экосистемы в конце 2024 года была введена плата за вход — 100 рублей. Кроме того, действуют временные ограничения: с мая по август посещение запрещено с 22.00 до 5.00, а с сентября по апрель — с 18.00 до 8.00.

Рената Валеева