Голубые озера в Казани ежегодно посещают 120 тыс. человек
В среднем в летний сезон в выходные дни место посещают около 900 человек
Голубые озера в Казани ежегодно посещают 120 тыс. человек, сообщила заместитель директора Института развития городов Татарстана по развитию проектов туризма и рекреации Оксана Саргина.
Напомним, Голубые озера являются особо охраняемой природной территорией. Это комплекс из трех несвязанных озер: Большого, Малого и Проточного, а также заповедник. В среднем в летний сезон в выходные дни место посещают около 900 человек.
В декабре прошлого года кабмин Татарстана утвердил плату за одно посещение Голубых озер в Казани — она составит 100 рублей. Собранные средства будут направляться на обслуживание заказника и природоохранительные мероприятия.
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