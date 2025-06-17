Голубые озера в Казани ежегодно посещают 120 тыс. человек

В среднем в летний сезон в выходные дни место посещают около 900 человек

Фото: Максим Платонов

Голубые озера в Казани ежегодно посещают 120 тыс. человек, сообщила заместитель директора Института развития городов Татарстана по развитию проектов туризма и рекреации Оксана Саргина.

Напомним, Голубые озера являются особо охраняемой природной территорией. Это комплекс из трех несвязанных озер: Большого, Малого и Проточного, а также заповедник. В среднем в летний сезон в выходные дни место посещают около 900 человек.

В декабре прошлого года кабмин Татарстана утвердил плату за одно посещение Голубых озер в Казани — она составит 100 рублей. Собранные средства будут направляться на обслуживание заказника и природоохранительные мероприятия.

Дарья Пинегина