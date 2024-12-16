Кабмин Татарстана утвердил плату за посещение Голубых озер в размере 100 рублей

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил плату за одно посещение Голубых озер в Казани — она составит 100 рублей. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина появилось на официальном портале правовой информации.

Плата коснется лиц, которые не живут в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, к которым относятся Голубые озера. Ее будет взимать ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира».

Тем же документом утверждаются категории лиц, для которых доступ к Голубым озерам останется бесплатным — среди них исследователи и исполняющие свои обязанности чиновники. Полный список можно посмотреть здесь.

О том, что за вход на территорию Голубых озер в скором времени установят плату, стало известно на прошлой неделе. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации Татарстана.

Как сообщает пресс-служба Института развития городов республики, собранные средства будут направляться на обслуживание заказника и природоохранительные мероприятия. Мера поспособствует формированию ответственного отношения жителей к окружающей среде на территории Голубых озер, которые нуждаются в охране.

Кроме того, платный вход нужен, чтобы снизить антропогенную нагрузку на экосистему Голубых озер и предотвратить ее деградацию. Новая мера также позволит более эффективно управлять туристическими потоками на территории заказника, считают в пресс-службе.



Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— Точно знаем, что от взимания платы освобождены пенсионеры, дети, инвалиды, ветераны боевых действий. Оплата будет введена после того, как выйдет постановление о стоимости, — сообщили ранее «Реальному времени» в пресс-службе Института развития городов.

По мнению зампредседателя Госкомитета республики по биологическим ресурсам Рамиля Шарафутдинова, нововведение также позволит лучше контролировать поток посетителей заповедника:

— В Татарстане мы 4 года воздерживались от введения платы, однако управлять потоком посетителей, в частности, в заказнике «Голубые озера» становится затруднительно. Это связано с их достопримечательностью для туристов. Голубые озера находятся в Казанской агломерации, их посещают как жители данной агломерации, так и очень много приезжих туристов. В последнее время встал вопрос о сохранении данного уникального природного комплекса, были проведены необходимые мероприятия по благоустройству территории, определены места для купания, приняты меры по усилению контроля за территорией.