В соседней с Татарстаном Чувашии объявлена опасность атаки БПЛА
Главное управление МЧС по Чувашии распространило экстренное предупреждение о возникновении опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона. Сообщение появилось в приложении ведомства.
— В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны, — сказано в сообщении.
Ночью подобные меры были введены в Татарстане. В 10.43 мск данный режим был отменен на территории всей республики.
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