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В соседней с Татарстаном Чувашии объявлена опасность атаки БПЛА

15:41, 17.06.2025

Главное управление МЧС по Чувашии распространило экстренное предупреждение о возникновении опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона. Сообщение появилось в приложении ведомства.

— В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны, — сказано в сообщении.

предоставлено МЧС России

Ночью подобные меры были введены в Татарстане. В 10.43 мск данный режим был отменен на территории всей республики.

Рената Валеева

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