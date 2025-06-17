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В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»

10:50, 17.06.2025

Режим «беспилотной опасности» в республике объявили в 3:26

В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»
Фото: скриншот приложения МЧС

На территории Татарстана сняли режим «Беспилотная опасность» с 10:43 по московскому времени. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

Режим угрозы атаки БПЛА в республики действовал с 3:26.

Работа мобильного интернета восстановлена, сообщают пользователи.

Дарья Сайфиева

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Происшествия Татарстан

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