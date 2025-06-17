В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»
Режим «беспилотной опасности» в республике объявили в 3:26
На территории Татарстана сняли режим «Беспилотная опасность» с 10:43 по московскому времени. Об этом сообщили в приложении МЧС России.
Режим угрозы атаки БПЛА в республики действовал с 3:26.
Работа мобильного интернета восстановлена, сообщают пользователи.
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