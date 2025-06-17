В Татарстане предупредили о возможных перебоях с интернетом из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: Мария Зверева

Власти Татарстана предупредили жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета утром 17 июня в связи с введением в регионе режима «Беспилотная опасность».

— Могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета — в Татарстане введен режим «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

В правительстве заверили, что после снятия режима опасности атаки БПЛА перебои с интернетом прекратятся.

Также жителей Казани предупредили о возможности оплаты проезда в общественном транспорте транспортной картой и наличными. Об этом заявил оператор автоматизированной системы оплаты проезда в городе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, 15 июня украинские вооруженные формирования совершили атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на территорию автомобильного завода в Елабужском районе Татарстана. В результате атаки 13 человек получили ранения, двое погибли.

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал атаку кровавым и жестоким актом киевского режима. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Террористический акт».

Рената Валеева