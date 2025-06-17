Мэр Зеленодольска призвал обеспечить горожан доступом к точкам Wi-Fi

При введении режима «Беспилотной опасности» горожан нужно обеспечить интернетом, считает он

Фото: Динар Фатыхов

При введении режима «беспилотной опасности» в работе мобильного интернета случаются перебои, поэтому горожанам нужно обеспечить доступ к точкам Wi-Fi, заявил мэр Зеленодольска и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

— Каждый на себе это успел прочувствовать, в том числе сегодня утром. Мы привыкли всегда находиться в информационном потоке, общение с коллегами и большая часть вопросов проходит через мессенджеры. Это и групповые чаты в том числе. В связи с этим прошу руководителей предприятий и организаций рассмотреть возможность обеспечения сотрудников доступом к точкам Wi-Fi, — сказал Михаил Афанасьев.



Скорость, доступное время подключения и лимиты предприятия будут устанавливать сами, уточнил он.

Ранее власти Татарстана предупредили жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета утром 17 июня в связи с введением в регионе режима «Беспилотная опасность».

Он вводился с 3.26 по московскому времени и был снят в 10.43.

Дарья Сайфиева