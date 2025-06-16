Иран призывает арабские страны надавить на Трампа для прекращения огня с Израилем

Фото: Мария Зверева

На фоне продолжающейся эскалации конфликта между Израилем и Ираном Тегеран обратился к Катару, Саудовской Аравии и Оману с просьбой оказать давление на президента США Дональда Трампа.

Иран надеется, что Трамп сможет использовать свое влияние на Израиль, чтобы добиться немедленного прекращения огня. В обмен на это Тегеран готов проявить гибкость в ядерных переговорах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, что конфликт начался 13 июня, когда Израиль нанес серию ударов по иранским объектам, обвинив Тегеран в разработке тайной военно-ядерной программы. Иран отрицает эти обвинения и отвечает массированными ракетными и беспилотными атаками на израильские объекты.

По последним данным, число жертв с обеих сторон продолжает расти. Израиль сообщает о более чем 20 погибших и более 600 раненых среди гражданского населения, в то время как Иран заявляет о более чем 220 погибших и более 1 200 раненых. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день, при этом Израиль заявляет о своем намерении продолжать операции до полного уничтожения иранской ядерной программы, а Иран угрожает продолжать ответные удары до прекращения израильских бомбардировок.

Рената Валеева