В Татарстане возбудили уголовное дело о неуплате налогов — сумма ущерба составила 28 млн рублей

Началось расследование в отношении руководства одной из фирм

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане началось расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Компания ТСЛ СПб». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По версии следствия, в период с января 2018 по июнь 2020 года руководитель компании вместе с неустановленными лицами вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 25 контрагентами. В результате общая сумма неуплаченных налогов составила 28 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отношении руководства фирмы возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц).

Проводятся обыски, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Елизавета Пуншева