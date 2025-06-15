Аэропорт Нижнекамска открыли для совершения полетов

В Нижнекамске сняли ограничения на вылет и прилет самолетов.

— Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — сообщили в Росавиации.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.

Ранее в Татарстане объявляли режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для воздушных гаваней Казани и Нижнекамска. В республике с 06.26 по мск действовал режим «Беспилотная опасность».

Первым полеты стал совершать казанский аэропорт. В 14.43 мск в Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА для аэропортов.

Позднее раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал произошедшую атаку БПЛА на территорию региона, в результате которой погиб один человек и еще 13 пострадали.

Рената Валеева