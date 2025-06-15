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Режим «угроза атаки БПЛА» объявлен в аэропортах Казани и Нижнекамска

08:57, 15.06.2025
Режим «угроза атаки БПЛА» объявлен в аэропортах Казани и Нижнекамска
Фото: Максим Платонов

В Татарстане объявлен режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропортов Казани и Нижнекамска. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

предоставлено МЧС России

В республике с 06.26 мск действует режим «Беспилотная опасность».

Рената Валеева

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