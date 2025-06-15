Режим «угроза атаки БПЛА» объявлен в аэропортах Казани и Нижнекамска
В Татарстане объявлен режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропортов Казани и Нижнекамска. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
В республике с 06.26 мск действует режим «Беспилотная опасность».
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