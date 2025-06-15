В Татарстане с 6 утра действует режим «Беспилотная опасность»

На территории Татарстана объявлена угроза атак БПЛА. В воскресенье, 15 июня, с 06.26 по московскому времени в республике введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение появилось в приложении МЧС России.

Аналогичный режим был объявлен в Татарстане накануне, 14 июня.

предоставлено МЧС России

До этого на территории республики этот режим объявляли 13 июня.

Рената Валеева