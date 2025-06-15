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В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА для аэропортов

14:48, 15.06.2025

В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА для аэропортов. Сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС.

предоставлено МЧС России

Ранее в Татарстане объявили режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для воздушных гаваней Казани и Нижнекамска. В республике с 06.26 по мск действует режим «Беспилотная опасность».

Рената Валеева

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