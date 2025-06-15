В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА для аэропортов
В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА для аэропортов. Сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС.
Ранее в Татарстане объявили режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для воздушных гаваней Казани и Нижнекамска. В республике с 06.26 по мск действует режим «Беспилотная опасность».
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