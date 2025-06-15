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Российские войска взяли под контроль Ульяновку в ДНР

12:55, 15.06.2025
Российские войска взяли под контроль Ульяновку в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ульяновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны.

— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики, — говорится в ежедневной сводке российского ведомства.

По данным Минобороны, российские войска также нанесли поражение формированиям украинских вооруженных сил в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР. Утверждается, что под удар попали подразделения четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригада морской пехоты и бригада нацгвардии.

Накануне российские войска освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР.

Рената Валеева

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