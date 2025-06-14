Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Вчера подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Комар в ДНР, а группировка войск «Север» — Яблоновку в Сумской области.
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