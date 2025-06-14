Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива

Через него проходит до 20% мировых морских поставок нефти

Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировых морских поставок нефти. Об этом сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Исмаил Коусари.

— Сейчас рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, и Иран без колебаний примет соответствующее решение, — цитирует его агентство Rokna.

Еще вчера в Financial Times сообщали, что многие владельцы нефтяных танкеров опасаются пересекать Ормузский пролив после атаки Израиля.

Напомним, в ночь на 13 июня Тель-Авив развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» («Народ как лев»). Как заявляет армия Израиля, в результате атаки в том числе были ликвидированы девять ведущих физиков-ядерщиков, которые вели атомный проект Тегерана.

Сегодня в ЦАХАЛ сообщили о расширении масштаба военной операции, которая проводится на территории Ирана.



Галия Гарифуллина