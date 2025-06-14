Израиль сообщил о ликвидации девяти иранских физиков-ядерщиков
Армия Израиля ликвидировала девятерых ведущих физиков-ядерщиков, которые вели атомный проект Тегерана. Об этом сообщили в ее пресс-службе, передает ТАСС.
Отмечается, что ученые были убиты вчера во время первой волны ударов по Ирану. Все они занимали серьезные должности и десятилетиями участвовали в разработке ядерного оружия.
— Устраненные лица играли ключевую роль в продвижении Ирана к обладанию ядерным оружием. Их устранение является серьезным ударом по возможностям иранского режима по созданию оружия массового уничтожения, — заявили в израильской армии.
Ранее сообщалось, что при израильских ударах погибли как минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана. Сегодня в Генштабе ВС исламской республики заявили о гибели двух заместителей начальника военного ведомства — заявление передавала иранская гостелерадиокомпания.
По данным иранского издания KhabarFarsi, атаки Израиля привели к обрушению здания в городе Шахил Чамран на юго-западе страны. По предварительным данным, погибли 60 человек, в том числе 20 детей.
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