Израиль заявил о расширении операции на территории Ирана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширит масштаб военной операции, которая проводится на территории Ирана. Об этом заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

— ЦАХАЛ расширяет широкомасштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных, — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, по данным пресс-службы Армии обороны Израиля, ночью были атакованы десятки целей в районе Тегерана, включая инфраструктуру ПВО. Как сообщают арабские СМИ, обстрелу подвергся город Исфахан, где находится одно из крупнейших в стране предприятий по обогащению урана. Взрывы раздались и в районах Хакимия и Тегеранпарс к востоку от Тегерана, передает агентство Tasnim.



Галия Гарифуллина