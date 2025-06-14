Рейс из Казани в Санкт-Петербург задерживается на несколько часов

Самолет должен был вылететь в северную столицу в 09.10, но отправление перенесли на 15.00

Фото: Максим Платонов

Авиарейс Nordwind Airlines из Казани в Санкт-Петербург задерживается на несколько часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Международного аэропорта «Казань».



Самолет должен был вылететь в северную столицу в 09:10, но отправление перенесли на 15:00.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, сегодня с 03:10 по московскому времени в Татарстане вводили режим «Беспилотная опасность». Он действовал более четырех часов и был снят в 07:15. В республике наблюдались перебои в работе мобильного интернета.



Галия Гарифуллина