Рейс из Казани в Санкт-Петербург задерживается на несколько часов
Самолет должен был вылететь в северную столицу в 09.10, но отправление перенесли на 15.00
Авиарейс Nordwind Airlines из Казани в Санкт-Петербург задерживается на несколько часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Международного аэропорта «Казань».
Самолет должен был вылететь в северную столицу в 09:10, но отправление перенесли на 15:00.
Напомним, сегодня с 03:10 по московскому времени в Татарстане вводили режим «Беспилотная опасность». Он действовал более четырех часов и был снят в 07:15. В республике наблюдались перебои в работе мобильного интернета.
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