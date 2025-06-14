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Рейс из Казани в Санкт-Петербург задерживается на несколько часов

10:21, 14.06.2025

Самолет должен был вылететь в северную столицу в 09.10, но отправление перенесли на 15.00

Рейс из Казани в Санкт-Петербург задерживается на несколько часов
Фото: Максим Платонов

Авиарейс Nordwind Airlines из Казани в Санкт-Петербург задерживается на несколько часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Международного аэропорта «Казань».

Самолет должен был вылететь в северную столицу в 09:10, но отправление перенесли на 15:00.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, сегодня с 03:10 по московскому времени в Татарстане вводили режим «Беспилотная опасность». Он действовал более четырех часов и был снят в 07:15. В республике наблюдались перебои в работе мобильного интернета.

Галия Гарифуллина

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