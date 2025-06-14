В Татарстане сняли режим угрозы атаки БПЛА
На территории Татарстана снят режим «Беспилотная опасность» с 07:15 по московскому времени. Соответствующее уведомление пришло в приложении МЧС России.
Режим угрозы атаки БПЛА действовал на территории Татарстана на протяжении более четырех часов. Ограничения были введены в 03:10 по мск.
Ввод режима «Беспилотная опасность» в Татарстане происходит второй день подряд. Ранее ограничения вводились в пятницу, 13 июня. На период работы режима угрозы атаки БПЛА в республике был ограничен мобильный интернет.
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