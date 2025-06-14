В Татарстане объявлен режим «Беспилотная опасность»

На территории Татарстана объявлена угроза атак БПЛА. В субботу, 14 июня, с 03:10 по московскому времени в республике введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение появилось в приложении МЧС России.

Аналогичный режим был объявлен в Татарстане накануне, 13 июня.

До этого в последний раз на территории республики этот режим объявляли 10 июня. Тогда в аэропортах Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Зульфат Шафигуллин