В Татарстане объявлен режим «Беспилотная опасность»
На территории Татарстана объявлена угроза атак БПЛА. В субботу, 14 июня, с 03:10 по московскому времени в республике введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение появилось в приложении МЧС России.
Аналогичный режим был объявлен в Татарстане накануне, 13 июня.
До этого в последний раз на территории республики этот режим объявляли 10 июня. Тогда в аэропортах Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
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