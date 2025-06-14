Власти Татарстана объяснили причину сбоев в работе мобильного интернета
Мобильный интернет в Татарстане работает с перебоями из-за режима «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в пресс-службе казанского Кремля.
— Неудобства, связанные со снижением скорости интернета, — временные. Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности в период введения сигнала «Беспилотная опасность». Все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей Республики, — говорится в заявлении пресс-службы.
В Татарстане второй день подряд вводится режим «Беспилотная опасность». В пятницу и субботу жители республики массово жаловались на перебои в работе мобильного интернета.
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