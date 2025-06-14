Власти Татарстана объяснили причину сбоев в работе мобильного интернета

Фото: Динар Фатыхов

Мобильный интернет в Татарстане работает с перебоями из-за режима «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в пресс-службе казанского Кремля.

— Неудобства, связанные со снижением скорости интернета, — временные. Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности в период введения сигнала «Беспилотная опасность». Все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей Республики, — говорится в заявлении пресс-службы.

В Татарстане второй день подряд вводится режим «Беспилотная опасность». В пятницу и субботу жители республики массово жаловались на перебои в работе мобильного интернета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зульфат Шафигуллин