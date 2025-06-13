МИД обратился к россиянам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

В министерстве призвали россиян не ездить в Иран и Израиль

Фото: Татьяна Демина

Российский МИД опубликовал на сайте обращение к гражданам страны. В министерстве призвал россиян не ездить в Иран и Израиль, срочно покинуть опасные районы при возможности, а в случае необходимости обращаться по телефонам экстренной связи посольств России.

— В связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке настоятельно призываем российских граждан воздерживаться от поездок в Израиль и Иран — до стабилизации ситуации, при возможности срочно покинуть небезопасные районы, — говорится в сообщении министерства.

Россиян в зоне конфликта призывают проявлять максимальную осторожность, не приближаться к военным объектам, избегать мест массового скопления людей, а также строго выполнять указания местных властей, при опасности следовать в укрытия.

— Внимательно следить за сообщениями, предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров. В случае необходимости обращаться на телефоны экстренной связи посольств России (в Израиле: + 972 54 962 23 41, в Иране: + 98 21 6670-1161/63), — отметили в министерстве.

В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.

Елизавета Пуншева