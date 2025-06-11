На Международном форуме в Казани представили концепцию новой системы оценки образования

Фото: Динар Фатыхов

В Казани стартовал Международный форум министров образования «Формируя будущее». На нем глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил концепцию новой системы оценки.

По его словам, эта оценка будет охватывать разные аспекты успеваемости учеников: в том числе гибкость ума и кадровый потенциал. Она не должна быть ангажирована и политизирована.

Кроме того, Кравцов рассказал подробнее о евразийском лицее. Концепция объединит в себе образовательные учреждения ряда стран, которые будут ориентированы на ценности этих государств.

Напомним, накануне в ходе брифинга, посвященного форуму, Кравцов анонсировал представление новой концепции системы оценки.