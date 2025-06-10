В Казани презентуют новую российскую систему оценки качества образования
Завтра в Татарстане стартует III Международный форум министров образования «Формируя будущее»
Концепция нового евразийского лицея
В России планируют создать новую систему оценки качества образования. Завтра ее представят в Казани на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее», сообщил на брифинге глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
— Мы предложим формирование новой системы оценки качества образования. Она будет суверенной и не будет подвержена политическому влиянию. Те страны, что присоединятся, будут иметь большой интерес, — заявил он.
На форуме также представят новую систему евразийского лицея. Это, по словам российского министра, идеальная школа, основанная на лучших традициях советского периода.
Сразу несколько присутствующих на брифинге иностранных министров образования указали, что в их государствах растет интерес к изучению русского языка. Так, в Боснии и Герцеговине все больше граждан участвуют в соответствующей программе, сообщила глава Минпросвещения республики Желька Стоичич. А в Мьянме на высоком уровне обсуждают возможность включения русского языка в школьную программу.
— В Мьянме есть два университета иностранных языков, русский преподают в обоих уже давно. Также мы обсуждаем возможность ввести русский язык в систему базового образования в нашей стране, — заявил министр образования Мьянмы Ньюн Пхей.
Двукратное увеличение количества участников
В этом году Международный форум министров образования «Формируя будущее» состоится в Казани 11 и 12 июня, он проходит в третий раз. По словам Кравцова, приедут более 20 глав соответствующих ведомств — в два раза больше, чем на первый форум.
— На первом форуме было 10 министров, мы видим растущий интерес к российской системе образования. С другой стороны, и нам очень интересен опыт дружественных стран. Мир развивается, и поэтому наработанные методики других стран полезны для развития нашей отечественной системы образования, — подчеркнул он.
Российская система школьного образования входит в десятку лучших по качеству. «Очень важно, чтобы наши школьники не просто знали страны, а дружили с ними», — заявил Кравцов.
— Форум — это идеальная возможность установить личные контакты, перенять опыт у коллег, поделиться своим. Это одно из самых значимых мероприятий в системе образования в мире, — согласен с ним министр образования Южной Осетии Аслан Лолаев.
Участники форума обсудят важные вопросы современного образования, среди них глобальные тренды, цифровизация, влияние искусственного интеллекта и онлайн-обучения. В центре внимания будут темы инклюзии, роли учителя, качества образования и перспектив международного сотрудничества в этой сфере.
Среди участников форума — представители Камеруна, Зимбабве, Мьянмы, Лаоса, ОАЭ, Беларуси, Абхазии и Афганистана. На мероприятии выступят министр просвещения России Сергей Кравцов, помощник президента страны Владимир Мединский и руководители Минобрнауки России, а также раис Татарстана Рустам Минниханов.
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