В Казани презентуют новую российскую систему оценки качества образования

Завтра в Татарстане стартует III Международный форум министров образования «Формируя будущее»

Фото: Елизавета Пуншева

Концепция нового евразийского лицея

В России планируют создать новую систему оценки качества образования. Завтра ее представят в Казани на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее», сообщил на брифинге глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

— Мы предложим формирование новой системы оценки качества образования. Она будет суверенной и не будет подвержена политическому влиянию. Те страны, что присоединятся, будут иметь большой интерес, — заявил он.

В России хотят создать новую систему оценки качества образования. Она должна стать суверенной и не подвергаться политическому влиянию. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На форуме также представят новую систему евразийского лицея. Это, по словам российского министра, идеальная школа, основанная на лучших традициях советского периода.

Сразу несколько присутствующих на брифинге иностранных министров образования указали, что в их государствах растет интерес к изучению русского языка. Так, в Боснии и Герцеговине все больше граждан участвуют в соответствующей программе, сообщила глава Минпросвещения республики Желька Стоичич. А в Мьянме на высоком уровне обсуждают возможность включения русского языка в школьную программу.

— В Мьянме есть два университета иностранных языков, русский преподают в обоих уже давно. Также мы обсуждаем возможность ввести русский язык в систему базового образования в нашей стране, — заявил министр образования Мьянмы Ньюн Пхей.

Двукратное увеличение количества участников

В этом году Международный форум министров образования «Формируя будущее» состоится в Казани 11 и 12 июня, он проходит в третий раз. По словам Кравцова, приедут более 20 глав соответствующих ведомств — в два раза больше, чем на первый форум.

— На первом форуме было 10 министров, мы видим растущий интерес к российской системе образования. С другой стороны, и нам очень интересен опыт дружественных стран. Мир развивается, и поэтому наработанные методики других стран полезны для развития нашей отечественной системы образования, — подчеркнул он.

«Мир развивается, и поэтому наработанные методики других стран полезны для развития нашей отечественной системы образования». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Российская система школьного образования входит в десятку лучших по качеству. «Очень важно, чтобы наши школьники не просто знали страны, а дружили с ними», — заявил Кравцов.

— Форум — это идеальная возможность установить личные контакты, перенять опыт у коллег, поделиться своим. Это одно из самых значимых мероприятий в системе образования в мире, — согласен с ним министр образования Южной Осетии Аслан Лолаев.

Участники форума обсудят важные вопросы современного образования, среди них глобальные тренды, цифровизация, влияние искусственного интеллекта и онлайн-обучения. В центре внимания будут темы инклюзии, роли учителя, качества образования и перспектив международного сотрудничества в этой сфере.

Среди участников форума — представители Камеруна, Зимбабве, Мьянмы, Лаоса, ОАЭ, Беларуси, Абхазии и Афганистана. На мероприятии выступят министр просвещения России Сергей Кравцов, помощник президента страны Владимир Мединский и руководители Минобрнауки России, а также раис Татарстана Рустам Минниханов.

Елизавета Пуншева