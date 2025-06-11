ФАС подтвердила обсуждение с «Газпромом» индексации тарифов на газ для промышленности

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ФАС совместно с Минэнерго и Минэкономразвития рассматривает предложение ПАО «Газпром» о двукратной индексации тарифов на газ для промышленных потребителей. Об этом заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский, пишет «Интерфакс».

— Компания «Газпром» выходит с предложениями по поводу индексации тарифов. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с компанией, с Минэнерго, с Минэкономразвития, — подчеркнул Шаскольский.

Глава ФАС отметил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

— Мы будем оценивать влияние этого изменения тарифов на стоимость электроэнергии, стоимость газа для потребителей. Поэтому сейчас этот вопрос не решен. Да, он находится в стадии проработки, — добавил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее, в конце мая, стало известно об обсуждении регуляторами возможности повышения цены на газ для промышленных потребителей, включая энергетику, дважды в год. Директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин сообщал, что рассматривается идея индексации тарифа на газ на 10% в I и IV кварталах каждого года.

Однако, как отметил 10 июня Максим Шаскольский, конкретные параметры возможного увеличения тарифов пока не определены.

— Там нет какой-то точной цифры. Разные предложения. Они, может быть, и были по 10%, но это не значит, что будет 10%, — пояснил глава антимонопольного ведомства.

Задолженность россиян за электроэнергию превысила 340 млрд рублей. По словам сенатора, задолженность не распространяется равномерно на всех участников рынка и может варьироваться в зависимости от региона.

Рената Валеева