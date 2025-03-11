Задолженность россиян за электроэнергию превысила 340 миллиардов рублей

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На круглом столе, посвященном мерам по укреплению платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров озвучил сумму задолженности потребителей на розничном рынке электроэнергии. Она превысила 340 млрд рублей, а прирост задолженности в прошлом году составил более 20 млрд рублей.

По словам сенатора, задолженность не распространяется равномерно на всех участников рынка и может варьироваться в зависимости от региона. При этом она не транслируется на оптовый рынок, и энергосбытовые организации остаются финансовым буфером для неплатежей. Однако уровень прочности этого буфера небесконечен, пишет «Парламентская газета».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для укрепления платежной дисциплины необходимо выработать дополнительные предложения по корректировке нормативной базы. Это касается предприятий ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций и неотключаемых потребителей, а также населения, которое остается льготной категорией даже при начислении пени за просроченные платежи.

Низкий уровень оплаты энергоресурсов наблюдается в отдельных субъектах, включая некоторые регионы Северного Кавказа.

Российское правительство предоставило льготы на оплату электроснабжения для некоторых категорий граждан. Так, жители жилых и садовых домов, оборудованных электроотопительными установками, смогут оплачивать электричество по прежним тарифам, даже если превысят максимальный норматив энергопотребления в 1,8 раза.

Рената Валеева