В Госдуме отреагировали на слова министра спорта Татарстана о Загитовой

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Государственной думы Светлана Журова поддержала министра спорта Татарстана Владимира Леонова в отношении фигуристки Алины Загитовой. Чиновник ранее заявил, что регалий спортсменки не хватает, чтобы дать ее имя будущему дворцу фигурного катания в Казани.

Депутат Журова считает, что Загитова заслужит такое право «когда-нибудь через 100 лет».

— Министр спорта Татарстана все правильно сказал. Мне кажется, не стоит называть объекты в честь спортсмена при его жизни. Конечно, кто-то со мной не согласится. Если человека не стало, можно по совокупности заслуг назвать стадион его именем. А при жизни для меня это еще и плохая примета. Заслужила ли Алина, чтобы в честь нее назвали стадион? Конечно, да. Когда-нибудь лет через 100 это точно будет правильно и заслуженно, — цитирует Журову Sport24.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Проект центра фигурного катания в Казани ранее был одобрен местной межведомственной комиссией, сооружение будет находиться на улице Портовой. Нейминг нового спортивного дворца может быть продан частной компании.

Министра спорта Татарстана Леонова за слова о Загитовой раскритиковала известный эксперт по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Зульфат Шафигуллин