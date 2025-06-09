В Казани одобрили проект центра фигурного катания Алины Загитовой

Фото: Динар Фатыхов

В Казани межведомственная комиссия одобрила проект центра фигурного катания имени Алины Загитовой, который будет находиться на улице Портовой. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова, пишет ТАСС.

На заседании комиссии рассматривались также другие объекты застройки в исторической части города и на острове-граде Свияжске.

Загитова, олимпийская чемпионка 2018 года, будет курировать школу и участвовать в управлении центром.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Место хорошее, облик достойный. У нас таких объектов нет — обычно строгие, спортивные. А этот красивый, — уточнил представитель пресс-службы, комментируя проект.

Напомним, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что проект школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани прошел все этапы согласования. По его словам, оптимизация фасада здания позволила снизить стоимость строительства.



Анастасия Фартыгина