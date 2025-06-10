Тарасова раскритиковала министра спорта Татарстана за слова о Загитовой

Фото: Максим Платонов

Эксперт по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала министра спорта Татарстана Владимира Леонова за слова о фигуристке Алине Загитовой. Чиновник ранее заявил, что регалий спортсменки не хватает, чтобы дать ее имя будущему дворцу фигурного катания в Казани.

Тарасова назвала Леонова временным человеком, а Загитову — выдающейся фигуристкой.

«Не хочется так говорить, но он временный человек, а Алина у нас останется навсегда. Не считаю, что обязательно нужно называть стадион именем Загитовой, однако так комментировать, тем более человеку, который занимает такой пост, неправильно. Алина из их региона, выдающаяся фигуристка. У них не скоро такие будут — он не доживет до того, чтобы еще кто-нибудь стал таким же выдающимся фигуристом», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нейминг нового дворца фигурного катания в столице Татарстана могут продать частной компании. Накануне в Казани межведомственная комиссия одобрила проект центра фигурного катания имени Алины Загитовой, который будет находиться на улице Портовой.



Зульфат Шафигуллин