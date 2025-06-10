Казань вошла в тройку лидеров по стоимости элитной и бизнес-недвижимости

Медианная полная стоимость квартиры бизнес-класса в Казани достигла 16 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Рынок элитной и бизнес-недвижимости в России демонстрирует устойчивый рост. В мае количество предложений квартир в новостройках бизнес-класса в столице Татарстана увеличилось на 11,3%, а элит-класса — на 4,9% по сравнению с апрелем. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Яндекс Недвижимости».

Хотя в целом по России цены на новостройки бизнес-класса выросли на 2,9%, до 223 000 рублей за квадратный метр, в Казани наблюдается незначительное снижение — на 2,8%, до 293 000 рублей. Тем не менее годовой рост цен в казанском сегменте бизнес-класса составил внушительные 9,6%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Медианная полная стоимость квартиры бизнес-класса в Казани достигла 16 млн рублей при средней площади 58,8 кв. м. Это позволило Казани войти в тройку лидеров по медианной стоимости квартир бизнес-класса среди мегаполисов России, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.

В элитном сегменте казанского рынка недвижимости картина иная. Медианная стоимость квадратного метра за месяц выросла на 1,3%, до 426 000 рублей. Медианная полная стоимость квартиры составила 27,8 млн рублей при средней площади 71,1 кв. м.



Эксперты связывают рост цен с инвестиционной привлекательностью данного сегмента рынка недвижимости, который менее подвержен влиянию колебаний ипотечных ставок.

Объем кредитов под залог недвижимости в первом квартале 2025 года увеличился на 13% к аналогичному периоду 2024-го и составил 142 млрд рублей.



Рената Валеева