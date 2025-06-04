Россияне стали чаще брать кредиты под залог недвижимости

Фото: Максим Платонов

Объем кредитов под залог недвижимости в первом квартале 2025 года увеличился на 13% к аналогичному периоду 2024-го и составил 142 млрд рублей, подсчитали в ЦБ. Средний размер кредита увеличился на 10%, до 4,1 млн рублей. Об этом сообщает banki.ru

Кредиты под залог недвижимости становятся важным инструментом для банков, подчеркнул Никита Арзамасцев, директор по продукту компании TYMY. Они предлагают меньшие риски для кредиторов, так как недвижимость служит обеспечением. Это приводит к более высокому проценту одобрения заявок: 65–68% против 35–45% в ипотеке и 22–25% в автокредитовании.

По словам Арзамасцева, такие кредиты становятся альтернативой потребзаймам. Заемщики используют средства для различных целей: от развития бизнеса до улучшения жилищных условий. Примечательно, что около 25% заемщиков направляют деньги на рефинансирование существующих долгов, а каждый пятый кредит идет на первый взнос по ипотеке.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Средние ставки по кредитам под залог недвижимости колеблются от 23% до 25% годовых, что ниже, чем по ипотеке или автокредитам. На рынке можно найти предложения со ставками от 17% до 27%.

Однако стоит учитывать и риски. Алексей Новиков, операционный директор Est-a-Tet, напоминает, что кредиты выдают на сумму до 70% от оценочной стоимости недвижимости. В период действия кредита заемщик не может распоряжаться заложенной недвижимостью, и в случае невыполнения обязательств банк имеет право ее продать.



Напомним, что, по данным опроса МТС AdTech, татарстанцы и жители Приволжского округа считают цену жилья ключевым фактором при выборе недвижимости — так ответили 15% респондентов.



Анастасия Фартыгина