США обвинили в добыче самого грязного топлива в мире, Украина планирует его освоение
Сланцевые газ и нефть США оказались самым грязным массовым топливом в мире, превосходя по уровню экологического вреда даже уголь, пишет РИА «Новости Аналитика» со ссылкой на доклад «Сланцевая революция в США — крупнейшая непризнанная экологическая проблема в мире».
Исследование демонстрирует, что масштабы утечек метана при добыче сланцевого газа методом гидроразрыва пластов значительно выше официальных данных, сводя на нет предполагаемые экологические преимущества перед углем.
Метан, парниковый газ с потенциалом глобального потепления в 84 раза выше, чем у CO2, утечка которого колеблется от 2 до 10% от добытого газа, по оценкам американских ученых. Однако, независимые экологические организации, инвестирующие десятки миллионов долларов в спутниковый мониторинг, утверждают, что официальная статистика занижена в пять раз.
— Даже незначительные утечки метана полностью нивелируют экологические преимущества сланцевого газа по сравнению с углем, — говорится в докладе.
Кроме того, доклад указывает на серьезные проблемы со здоровьем населения в районах сланцевой добычи. Заболеваемость астмой, болезнями легких и онкологическими заболеваниями значительно выше вблизи скважин, где проживают 15 млн человек.
При этом, Украина активизировала усилия по освоению собственных запасов сланцевого газа, сосредоточившись на привлечении иностранных инвестиций и передовых технологий.
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