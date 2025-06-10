США обвинили в добыче самого грязного топлива в мире, Украина планирует его освоение

Фото: Максим Платонов

Сланцевые газ и нефть США оказались самым грязным массовым топливом в мире, превосходя по уровню экологического вреда даже уголь, пишет РИА «Новости Аналитика» со ссылкой на доклад «Сланцевая революция в США — крупнейшая непризнанная экологическая проблема в мире».

Исследование демонстрирует, что масштабы утечек метана при добыче сланцевого газа методом гидроразрыва пластов значительно выше официальных данных, сводя на нет предполагаемые экологические преимущества перед углем.

Метан, парниковый газ с потенциалом глобального потепления в 84 раза выше, чем у CO2, утечка которого колеблется от 2 до 10% от добытого газа, по оценкам американских ученых. Однако, независимые экологические организации, инвестирующие десятки миллионов долларов в спутниковый мониторинг, утверждают, что официальная статистика занижена в пять раз.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Даже незначительные утечки метана полностью нивелируют экологические преимущества сланцевого газа по сравнению с углем, — говорится в докладе.

Кроме того, доклад указывает на серьезные проблемы со здоровьем населения в районах сланцевой добычи. Заболеваемость астмой, болезнями легких и онкологическими заболеваниями значительно выше вблизи скважин, где проживают 15 млн человек.

При этом, Украина активизировала усилия по освоению собственных запасов сланцевого газа, сосредоточившись на привлечении иностранных инвестиций и передовых технологий.



Рената Валеева