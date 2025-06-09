Украина хочет получить собственный газ путем гидроразрыва пласта на территории страны

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Украина активизировала усилия по освоению собственных запасов сланцевого газа, сосредоточившись на привлечении иностранных инвестиций и передовых технологий, необходимых для проведения гидроразрыва пласта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Правительство Украины планирует начать добычу сланцевого газа на западе страны уже через 18 месяцев. В планах не только заполнение собственных подземных хранилищ, но и выход на экспорт. Для реализации проекта Киев ищет зарубежных инвесторов и партнеров, обладающих опытом и технологиями в области гидроразрыва пласта.

Украинские чиновники подчеркивают необходимость привлечения иностранных компаний с высокой квалификацией для успешной разработки нетрадиционных месторождений.

При этом технология гидроразрыва пласта при добыче газа или нефти может наносить вред экологии.

Рената Валеева