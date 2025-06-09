Банк России опубликовал курс валют на вторник, 10 июня
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 10 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар подешевел на 0,02 рубля, юань — на 0,03 рубля, евро — на 0,03 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,15 рубля;
- евро — 90,37 рубля;
- юань — 10,98 рубля.
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