Новости экономики

21:40 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 10 июня

17:51, 09.06.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 10 июня
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 10 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар подешевел на 0,02 рубля, юань — на 0,03 рубля, евро — на 0,03 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,15 рубля;
  • евро — 90,37 рубля;
  • юань — 10,98 рубля.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть639
  • Нижнекамскнефтехим82.55
  • Казаньоргсинтез76.7
  • КАМАЗ100.8
  • Нижнекамскшина41.15
  • Таттелеком0.617