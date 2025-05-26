Власти Казани об исторической части зоопарка: «Его посетит Рустам Минниханов, надеемся на конкретные решения»

Здание кружка юннатов (дом Фукса) и оранжерея сейчас находятся в аварийном состоянии

Фото: Илья Репин

Историческая часть Казанского зоопарка устарела и не соответствует новой нормативной базе, посетовал на аппаратном совещании в мэрии первый заместитель главы Казани Денис Калинкин. На этой неделе объект посетит раис Татарстана Рустам Минниханов, за визитом могут последовать «конкретные решения».

— Сейчас внимания требует историческая часть зоопарка. Она, кончено, устарела и не соответствует новой нормативной базе. На этой неделе зоопарк попал в перечень объектов, которые посетит раис Татарстана Рустам Минниханов. Очень надеемся, что результатом станут конкретные решения, — поделился Денис Калинкин.

По словам директора Казанского зооботсада Сергея Павлова, здание кружка юннатов (дом Фукса) и оранжерея сейчас находятся в аварийном состоянии.

Илья Репин / realnoevremya.ru

— Износ обоих зданий — более 80%. Требуется срочная реконструкция. Оранжерея закрыта для посещения в последние несколько лет. На сегодняшний день в ней продолжают падать купольные стекла, сыпется штукатурка, выходит из строя электропроводка. Более того, от фасада здания откалываются куски штукатурки и фрагменты кладки, — рассказал он.

Дрм Фукса, построенный в XIX веке, в последний раз ремонтировался в 1991 году. Реконструкция необходима и всей исторической территории — вольеры на ней морально и физически устарели, добавил спикер.

Напомним, еще в 2023 году были представлены современные концепции фасадных и планировочных решений по зданию оранжереи. На рендерах на сайте госкомитета объект был представлен в виде конструкции из красного кирпича, которую накрывает большой стеклянный купол на металлическом каркасе.

Галия Гарифуллина