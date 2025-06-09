В Казани объявили конкурс на должность руководителя зооботсада

Город ждет заявок не только из Татарстана, но и из других регионов России

Фото: Максим Платонов

В Казани объявили конкурс на должность руководителя зооботсада. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.

Как уточняется на сайте мэрии, для участия в отборе кандидатам нужно заполнить специальную анкету до 18 июня. «Ждем не только представителей этого комьюнити из Казани и Татарстана», — подчеркнул Метшин и пригласил принять участие в отборе и гостей из других регионов. Жильем их обеспечат.

Илья Репин / realnoevremya.ru

По решению раиса Татарстана Рустама Минниханова в Казанском зооботсаду проведут долгожданную поэтапную реконструкцию, сообщил также мэр. «Вместе с зооботсадом будет реконструирована и старая часть зоопарка», — добавил Метшин.

Напомним, историческая часть Казанского зоопарка устарела и не соответствует новой нормативной базе. Здание кружка юннатов (дом Фукса) и оранжерея сейчас находятся в аварийном состоянии.



Галия Гарифуллина