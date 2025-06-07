Мухаметшин на Сабантуе: «Особые слова признательности я хочу выразить сельским жителям»

Фото: Мария Зверева

Сегодня в селе Усады Высокогорского района состоялся традиционный Сабантуй — народный праздник, знаменующий окончание весенне-полевых работ. От имени раиса Татарстана Рустама Минниханова, парламента и правительства республики гостей и жителей района приветствовал председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Перед началом торжеств Мухаметшин и глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов посетили подворья сельских поселений, где были представлены народные ремесла, национальная кухня.



В приветственном слове Мухаметшин поздравил всех с окончанием весенне-полевых работ, подчеркнув, что Сабантуй — это праздник, объединяющий представителей всех национальностей, проживающих в Татарстане.

— Особые слова признательности я хочу выразить сельским жителям. Из 4,5 млн татарстанцев 1 млн 300 тысяч человек живут в сельской местности. Эти трудолюбивые люди в полном объеме обеспечивают жителей нашей республики основными видами продовольствия собственного производства, — сказал Мухаметшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также передал поздравление от Минниханова, в котором отмечалось значение Сабантуя как символа мирного сосуществования и культурного взаимообогащения жителей республики.



Рената Валеева