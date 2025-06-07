Минниханов поздравил татарстанцев с Сабантуем

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением по случаю проведения национального праздника Сабантуй. Глава региона подчеркнул ценность сохранения традиций и трудолюбия, являющихся залогом процветания Татарстана.

— От всего сердца поздравляю вас с татарским народным праздником Сабантуй! — говорится в поздравлении.

Минниханов отметил, что праздник является данью уважения земледельцам и труженикам села, обеспечивающим продовольственную безопасность республики и страны.

Раис подчеркнул, что Сабантуй — это не просто праздник, а символ мирного сосуществования и культурного взаимообогащения жителей многонационального Татарстана. Он отметил, что праздник успешно проводится не только в республике, но и во многих регионах России, а также за рубежом, становясь символом богатого культурного наследия России.

— Сабантуй — это место долгожданной встречи родственников, друзей, односельчан. Это праздник, который объединяет людей, способствует общению на родном языке и погружению в вековые традиции. Здесь проявляются сила, ловкость и смекалка наших джигитов — будущих защитников своих семей и Отчизны, — продолжил Минниханов.

В заключение раис пожелал жителям Татарстана крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия. Он выразил надежду, что нынешний Сабантуй подарит всем незабываемые впечатления и зарядит энергией для новых свершений.

Напомним, в Татарстане утвержден календарный график республиканских праздников традиционной культуры на 2025 год.

Рената Валеева