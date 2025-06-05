В КФУ рассказали, какую погоду ждать татарстанцам этим летом

Фото: Максим Платонов

После прохладного и дождливого начала июня жители Татарстана могут рассчитывать на более теплую и комфортную погоду. Об этом сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на данные Гидрометцентра и экспертов университета.

По словам начальника Гидрометцентра Феликса Гоголя, холодный атмосферный фронт, вызвавший ливни и понижение температуры в начале недели, уходит и регион попадает под влияние западного антициклона.

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев отметил, что за первые дни июня в Казани выпало более половины месячной нормы осадков. Однако, по долгосрочным прогнозам Гидрометцентра России, в целом июнь в республике ожидается с положительной температурной аномалией — на 1—2 градуса выше нормы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ближайшие дни, по прогнозам, температура воздуха будет повышаться. 6 июня ночью ожидается 6—11 градусов тепла, днем — 20—25. 7 июня днем потеплеет до 22—27 градусов, сохранится небольшая вероятность осадков. В воскресенье, 8 июня, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза, а температура ночью составит 13—18, днем — 24—29. В начале следующей недели, 9 июня, днем ожидается до 27—32 градусов, существенных осадков не предвидится.

Аухадеев также сообщил, что, согласно предварительным прогнозам, в июле и августе температура воздуха также будет близка к норме или выше нее.

Рената Валеева