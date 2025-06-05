В дни сельских Сабантуев температура в Татарстане поднимется до +32 градусов

Фото: Динар Фатыхов

Холодный атмосферный фронт, прошедший над Татарстаном, принес понижение температуры и дожди. По данным Гидрометцентра республики, осадки наблюдались практически по всей территории региона, на юго-востоке они были особенно интенсивными. Вчера максимальная температура воздуха достигала +24, а минимальная ночью составила +14.

Сегодня республика находится в тыловой части циклона, что позволяет наслаждаться сухой и прохладной погодой со свежим ветром. Дневные температуры сегодня колеблются в пределах от +19 до +22.

Однако приятная прохлада не задержится надолго. В ближайшие дни ожидается влияние западного антициклона, что приведет к повышению температуры.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Прогноз погоды на ближайшие дни:

6 июня (четверг): ночью до +11, днем до +25. Осадков не ожидается.

7 июня (пятница): ночью до +11, на западе до +14, днем от +22 до +27. Небольшая вероятность осадков.

8 июня (суббота): прохождение атмосферного фронта. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью до +18, днем от +24 до +29.

9 июня (воскресенье), во время сельских Сабантуев, по предварительным данным, дневная температура поднимется до +32. Существенных осадков не предвидится.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью 80% один год из следующих пяти лет (с 2025 по 2029 год) станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Рената Валеева