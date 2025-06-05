Татарстан перейдет на дифференцированные тарифы на электроэнергию с 2026 года

Фото: Максим Платонов

В Татарстане планируют ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения с 1 января 2026 года. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по тарифам Александр Груничев.

По его словам, цена на электроэнергию будет зависеть от объема потребления, разделенного на несколько диапазонов, с разными тарифами. Такая система позволит снизить перекрестное субсидирование в регионе и бороться с нецелевым использованием электроэнергии, например при домашнем майнинге.

Груничев также рассказал о введении эталонного метода определения операционных расходов сетевых организаций, который будет применяться при формировании расходов большинства территориальных сетевых организаций при утверждении тарифов на 2026 год.

Специалисты Госкомитета по тарифам изучили опыт других регионов, чтобы избежать ошибок при переходе на новую систему тарификации.

Подробнее — в материале «ФАС — регулятору Татарстана: «В своем регионе можете более гибко настраивать тарифное меню».

Рената Валеева