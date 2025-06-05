Мирзоян: Армения пока не подавала заявку на вступление в Евросоюз

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос одного из депутатов, заявил в парламенте, что Армения не подавала формальную заявку на вступление в Европейский союз, пишет ТАСС.

— Если вы имеете в виду, что мы подали формальную заявку в эту организацию, то нет, такой заявки не было, — подчеркнул Мирзоян.

По его словам, в настоящее время одним из приоритетных вопросов в отношениях между Арменией и Евросоюзом является либерализация визового режима, переговоры по которому продолжаются.



Ранее, 9 января, правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, который теперь будет обсуждаться в парламенте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что это решение «не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова», так как окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на референдуме.

Вице-премьер России Алексей Оверчук в свою очередь заявил, что Россия рассматривает обсуждение законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Армении из ЕАЭС. По его словам, членство в ЕС несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе.

4 апреля премьер-министр Армении подписал закон о намерении республики вступить в Европейский союз, несмотря на отсутствие официального приглашения со стороны ЕС.

Рената Валеева