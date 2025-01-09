Россия считает обсуждение вступления Армении в ЕС началом выхода из ЕАЭС

Фото: Татьяна Демина

Россия расценивает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский Союз как начало выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук журналистам, пишет ТАСС.

— Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта «О запуске процесса вступления в Европейский Союз» как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства, — заявил он.

Вице-премьер подчеркнул, что это является суверенным выбором Армении.

— В то же время это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право, — подытожил Оверчук.

