В Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения о терактах в российских регионах Украина принимала на политическом уровне

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением объявить Украину государством-террористом. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Режим Зеленского превратил некогда цветущую страну в рассадник террора и насилия, которые, к сожалению, поощряются рядом западных стран, — сказал политик.

Президент России Владимир Путин на совещании 4 июня заявил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях Украина принимала на политическом уровне.

— Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне. Что в этой связи хотел бы отметить? Конечно, везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица. Но то, что было в Брянске, в Брянской области, — это целенаправленный удар по гражданским лицам, а по всем международным нормам такие действия называются терроризмом. Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно. Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов, — сказал российский лидер.

Напомним, 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли и пострадали люди. Следком квалифицировал подрыв как теракт.

Также произошел подрыв на железной дороге на перегоне Унеча — Жеча. Повреждения были обнаружены работниками Московской железной дороги во время осмотра инфраструктуры.



Дарья Сайфиева