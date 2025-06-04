Бастрыкин: ущерб от терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях превысил миллиард

Все три теракта были спланированы украинскими спецслужбами

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин заявил о завершении предварительного расследования серии терактов на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях. По его словам, общий ущерб от трех диверсий превысил 1 млрд рублей. Президент России Владимир Путин ранее поручил Бастрыкину доложить о ходе расследования.

Следствие установило, что все три теракта были спланированы украинскими спецслужбами. В Брянской области, где произошел подрыв железнодорожного моста, были обнаружены места закладки трех взрывных устройств. Мощность взрывчатки, использованной при подрыве моста, составила около 15 кг в тротиловом эквиваленте.

Бастрыкин подтвердил, что бомбы были снаряжены взрывчаткой иностранного производства, а для управления использовался украинский блок. В период с 20 по 25 мая силовые структуры провели оперативные мероприятия по обезвреживанию украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области.

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В Курской области в результате теракта были подорваны пять самодельных взрывных устройств (СВУ). Кроме того, в Брянской области, в районе деревни Микишево, из схрона изъято 13 кг пластида и блоки управления украинского производства.



Напомним, 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли и пострадали люди. Следком квалифицировал подрыв как теракт.

Также произошел подрыв на железной дороге на перегоне Унеча — Жеча. Повреждения были обнаружены работниками Московской железной дороги во время осмотра инфраструктуры 1 июня в 10:52.

Семьям погибших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области будет предоставлено по 1,5 млн рублей. Также компания РЖД выплатит по 2,2 млн рублей.

Рената Валеева