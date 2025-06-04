Мергасовский дом в Казани проходит комплексное обследование из-за карстовых угроз

Комплексная проверка Мергасовского дома стартовала после двух ЧП за два месяца

Фото: Радиф Кашапов

Инженерно-геологические изыскания в активной фазе проводятся в Мергасовском доме в Казани. Специалисты бурят глубокие скважины на 80—100 метров для изучения состояния карстующихся грунтов, в том числе в основании объекта культурного наследия.

Ситуация находится под контролем Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. Это решение принято после того, как в марте 2025 года появились сообщения о возможной угрозе обрушения здания из-за карстового провала.

Ранее, в марте 2025 года, возникший спор между градозащитниками и властями относительно состояния дома завершился тем, что председатель комитета Иван Гущин опроверг информацию об угрозе обрушения, заявив о стабильности здания.

Новая проблема возникла 21 апреля, когда возле Мергасовского дома на улице Дзержинского произошел обвал грунта. Инцидент привел к прорыву системы горячего водоснабжения. По данным «Казанских тепловых сетей», причиной аварии стала коррозия устаревших коммуникаций.

В настоящее время продолжаются работы по обследованию здания и прилегающей территории для оценки реального состояния объекта культурного наследия.

В октябре 2024 года «Реальное время» сообщало, что в Казани нашли инвестора для восстановления Мергасовского дома.

Дмитрий Зайцев